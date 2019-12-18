Придверные алюминиевые решетки UrbaNN

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Грязезащитные
алюминиевые решетки

от 11 000 руб./м2
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Алюминиевые грязезащитные решетки UrbaNN – это линейка высокоэффективных, износостойких покрытий, которые устанавливаются для очистки обуви посетителей на входной группе зданий с очень большой проходимостью.

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕШЕТКИ URBANN

Толщина стенок профиля – 1.2 или 2 мм
Троса из нержавеющей стали толщиной 2 мм
Шумопоглощающие вставки с нижней стороны

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Наши клиенты

Благодаря широкой линейке чистящих вставок для решеток UrbaNN (щетка, ворс, резина, скребок) и их сочетаний, наши специалисты смогут подобрать оптимальный вариант в зависимости от технических условий на объекте и пожеланий заказчика.

Каталог продукции
Алюминиевые решетки UrbaNN серии Classic
11000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-В
Тип вставки: ворс
Толщина профиля: 1.2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 1000 чел/час
Место установки: холл
Артикул: UCВ
Гарантия: 12 месяцев
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11000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-РВ
Вставки: резина+ворс
Толщина профиля: 1.2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 2000 чел/час
Место установки: холл
Артикул: UCРВ
Гарантия: 12 месяцев
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11000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-Р
Вставки: резина
Толщина профиля: 1.2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 3000 чел/час
Место установки: улица, тамбур
Артикул: UCР
Гарантия: 12 месяцев
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11500 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-РС
Вставки: резина+скребок
Толщина профиля: 1.2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 3000 чел/час
Место установки: улица, тамбур
Артикул: UCРС
Гарантия: 12 месяцев
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16000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-РБ
Вставки: резина+щетка
Толщина профиля: 1.2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 3000 чел/час
Место установки: улица, тамбур
Артикул: UCРБ
Гарантия: 12 месяцев
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20500 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-Б
Вставки: щетка
Толщина профиля: 1.2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 3000 чел/час
Место установки: улица, тамбур
Артикул: UCБ
Гарантия: 12 месяцев
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Алюминиевые решетки UrbaNN усиленной серии Intensive
16000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-В
Тип вставки: ворс
Толщина профиля: 2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 1000 чел/час
Место установки: холл
Артикул: UINВ
Гарантия: 12 месяцев
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16000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-РВ
Вставки: резина+ворс
Толщина профиля: 2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 2000 чел/час
Место установки: холл
Артикул: UINРВ
Гарантия: 12 месяцев
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16000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-Р
Вставки: резина
Толщина профиля: 2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 3000 чел/час
Место установки: улица, тамбур
Артикул: UINР
Гарантия: 12 месяцев
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16500 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-РС
Вставки: резина+скребок
Толщина профиля: 2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 3000 чел/час
Место установки: улица, тамбур
Артикул: UINРС
Гарантия: 12 месяцев
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20000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-РБ
Вставки: резина+щетка
Толщина профиля: 2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 3000 чел/час
Место установки: улица, тамбур
Артикул: UINРБ
Гарантия: 12 месяцев
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24000 руб./м2
Алюминиевые решетки UrbaNN-Б
Вставки: щетка
Толщина профиля: 2 мм
Высота профиля: 22 мм
Длина профиля: 3500 мм
Проходимость: до 3000 чел/час
Место установки: улица, тамбур
Артикул: UINБ
Гарантия: 12 месяцев
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Этап очистки обуви от грязи происходит в междверном пространстве и тамбурах. Основная задача в этой точке — сбор влаги, а также средних и мелких частиц грязи, которые остались после первого уровня грязезащиты.

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Телефон

8 800 300 06 34

Адрес
СТК Велес
г. Нижний Новгород
ул. Геологов 3

8 800 300 06 34
tsk-veles@mail.ru
г. Нижний Новгород ул. Геологов 3