Алюминиевые грязезащитные решетки UrbaNN – это линейка высокоэффективных, износостойких покрытий, которые устанавливаются для очистки обуви посетителей на входной группе зданий с очень большой проходимостью.
Толщина стенок профиля – 1.2 или 2 мм
Троса из нержавеющей стали толщиной 2 мм
Шумопоглощающие вставки с нижней стороны
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Этап очистки обуви от грязи происходит в междверном пространстве и тамбурах. Основная задача в этой точке — сбор влаги, а также средних и мелких частиц грязи, которые остались после первого уровня грязезащиты.
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СТК Велес
г. Нижний Новгород
ул. Геологов 3